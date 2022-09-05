У проходных НЛМК появился новый сквер

Фото: пресс-служба НЛМК

У проходных НЛМК со стороны улицы 9 Мая появился новый сквер. Его разбили на месте пустыря у парковки. Изначально планировалось за счет этой территории увеличить паркинг, но в ходе проектирования выяснилось, что это техническая зона. Под землей проходят коммуникации – строить сооружения и размещать машины здесь нельзя.

Было принято решение благоустроить территорию общей площадью более 2,5 ГА. Здесь разбили сквер – замостили брусчаткой дорожки, установили лавочки. Большое внимание уделили озеленению - постелили газон, высадили луговые травы, десятки деревьев и сотни кустарников. Среди которых новинки для комбината - робинии и клены.

НЛМК продолжает большую программу по озеленению территории. Только в этом году на промышленной площадке комбината было высажено больше 2,5 тысяч деревьев и 12 000 кустарников.