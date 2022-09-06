Волонтерский Марафон добрых дел – открыт

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Волонтеры благотворительного фонда «Милосердие» открывают Марафон добрых дел - традиционный осенний проект, который в этом году будет наполнен разнообразными экологическими активностями.

Мероприятия пройдут в шести регионах страны с 5 до 25 сентября. Среди них эко-забеги с посадкой деревьев и сбором бытового мусора, сбор макулатуры и акции помощи животным.

В частности, 5 и 6 сентября пройдут плоггинг-забеги в Старом Осколе Белгородской области. Их участники делятся на команды и выбегают на заданную дистанцию для попутного сбора пластика и других отходов. На такую пробежку дается определенное время, после которого все должны добежать до финиша и взвесить свои пакеты. Побеждает команда, которая успела собрать наибольшее количество мусора.

17 и 25 сентября в Заринске и Екатеринбурге пройдет сбор макулатуры «Школьный круговорот». Участники мероприятия в специально оборудованной точке смогут обменять принесенную с собой макулатуру на канцелярские принадлежности.

18 cентября в Липецке пройдет детский эко-забег, в котором смогут принять участие дети от 0 до 18 лет. На выбор юным участникам - одна из четырех дистанций по живописным аллеям Парка металлургов. При регистрации можно выбрать вид дерева или кустарника, который позже будет высажен на территории города. После мероприятия на липецких улицах высадят такое количество деревьев, сколько было участников забега.

Также в Москве, Заринске и Липецке волонтеры фонда окажут помощь приютам домашних животных, а на Урале помогут Центру реабилитации хищных птиц «Холзан» с уборкой и поучаствуют в строительстве нового вольера для краснокнижных птиц.

До 16 сентября в Москве в рамках Марафона пройдет совместная с Марфо-Мариинской обителью благотворительная акция «Рюкзак добра». Она поможет детям с особенностями развития и из малоимущих семей собраться к новому учебному году.

Подробно с активностями Марафона можно ознакомиться по ссылке.