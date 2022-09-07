В Липецке стартовал осенний цикл краеведческого проекта «#ЗановоЛипецк»

Фото: пресс-служба фонда «Милосердие»

В Липецке при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» стартовал осенний цикл краеведческого проекта «#ЗановоЛипецк», который включает цикл городских семейных экскурсий. Они помогают жителям и гостям региона лучше узнать о малоизвестных страницах истории города.

В этом году липчанин Иван Климов стал победителем грантовой программы «Стальное дерево». Жюри конкурса поддержало его проект, который предполагал разработку и проведение семейных экскурсий выходного дня для всех желающих.

На средства гранта закупили громкоговоритель, гарнитуры и другое сопутствующее оборудование. Некоторое время заняла разработка экскурсионных маршрутов и обучение волонтеров. Ими стали участники местного туристического сообщества «Открыватели», а также преподаватели и студенты Липецкого государственного педагогического университета.

Первые экскурсии вызвали большой интерес у липчан – на каждую из них обычно записывается более 100 человек. Всего в планах у волонтеров проведение 20 экскурсий в границах города Липецка. Их темы говорят сами за себя: «По следам Петра Первого», «Липецкие минеральные воды», «Липецк - город летчиков», «Экопрогулка по Нижнему парку и другие.

11 сентября все желающие смогут присоединиться к бесплатной экскурсии "Тайны и загадки Липецкого городища". Маршрут будет пролегать по территории Липецкого городища и Каменного лога. Во время экскурсии ее участники узнают, откуда пошла земля Липецкая, прикоснутся к скалам, возраст которых 350 миллионов лет. За два часа экскурсанты также посетят квартал деревянной дореволюционной застройки с мещанскими и купеческими домами. Самым любопытным покажут старую ограду Немецкого сада и старинные городские каменоломни.

В 10:30 возле сцены городского пространства "Липецкое городище" будет ждать экскурсовод. Для участия в экскурсии обязательна предварительная регистрация по ссылке.