Робот-телеинспектор будет обследовать состояние труб на НЛМК

Фото и видео: пресс-служба НЛМК

Он поможет сотрудникам НЛМК оценить состояние труб там, где они укрыты изоляцией или пролегают в труднодоступных местах.

Робот – это устойчивая двадцатикилограммовая колесная платформа с подвижной камерой. Он может проходить внутри трубы до 400 метров, передавая оператору точное местоположение и изображение с камер на монитор.

Фото и видео: пресс-служба НЛМК

Данные передаются в режиме «реального времени». Специальная программа помогает определить характеристики дефектов: коррозию металла, состояние сварных швов, геометрию профиля трубы и ее уклоны. При необходимости оператор может воспользоваться 10-кратным оптическим и 12-кратным цифровым зумом.