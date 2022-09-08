В Липецке выберут лучшую концепцию оформления города к Новому 2023 году Фото: Анастасия ЛИСОВА

С 9 сентября в Липецке начинается конкурс на лучшую идею оформления города к Новому 2023 году. Принять участие в конкурсе могут все желающие, в том числе художники, дизайнеры, члены творческих профсоюзов и студенты художественных направлений. Заявки принимают до 12 октября 2022 года.

Участникам нужно придумать свою концепцию. Решить какие цвета и художественное оформление использовать в афишах и новогодних плакатах. В победившем стиле планируют оформить входные двери и витрины магазинов, банков, заправок, промышленных предприятий, детских садов, школ, спортивных учреждений. Городские новогодние площадки также будут украшены в стиле лучшей концепции.

Победителя выберут липчане в социальных сетях. Результаты объявят 20 октября. Презентации нужно отправить на электронную почту: gcr48lip@yandex.ru. По всем вопросам звонить по телефонам: 27-68-65, 27-49-66, 27-64-68. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь, с извещением – здесь, с техническим заданием – здесь. Образец презентации проекта можно посмотреть по ссылке.