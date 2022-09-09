Игорь Артамонов: Планируем открывать «Школу 21» в Липецке, где жители области смогут бесплатно изучать цифровые технологии

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В День финансиста руководитель Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился со студентами Липецкого филиала Финуниверситета при правительстве РФ. В аудитории собрались 150 слушателей. Губернатор поздравил присутствующих педагогов и студентов с профессиональным праздником и рассказал о непростом пути, который ждет выпускников после окончания института.

«Я отношу себя тоже к финансистам, потому это и мой профессиональный праздник. Профессия финансиста очень престижна, но успехов в ней достигают немногие. После окончания вуза не ждите манны небесной. Чтобы пройти путь от простого операциониста до начальника отдела, вам предстоит много трудиться», - сказал Игорь Артамонов.

Губернатор рассказал студентам о сервисах повышения финансовой грамотности, особенностях формирования бюджета Липецкой области, программах поддержки предпринимателей, реализуемых образовательных практиках для детей, молодежи и взрослого населения.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Важные задачи областной власти – ликвидация финансовой неграмотности и развитие IT-образования. Планируем открывать «Школу 21» в Липецке, где жители области смогут бесплатно изучать цифровые технологии самых разных направлений и сфер. Уже сейчас, обучаясь в институте, вы можете осваивать языки программирования. Это сразу повысит вашу востребованность на рынке труда. Финансист со знаниями IT–технологий быстро найдет работу», - сказал Игорь Артамонов.

Губернатор и студенты также говорили об оптимизации процессов, которые идут в банковской сфере, современных финансовых инструментах, умении планировать личный и семейный бюджеты, адекватно оценивать существующие риски и необходимости саморазвития.

В целях повышения финансовой грамотности в регионе проходят онлайн уроки по финансовой грамотности, реализуются проекты для сельских жителей, в числе которых сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности». Также в этом году был запущен проект «Цифровой житель» - пример эффективного государственно – частного партнерства. Он обеспечил доступ сельских жителей к необходимым товарам и услугам, в том числе в направлении сохранения здоровья, при этом существенно сократил их расходы за счет снижения транспортных издержек. Обучают сельских жителей использовать сервисы цифровые волонтеры. В реализации плана повышения финансовой грамотности населения помогают 38 ответственных, определенных в каждом районе области.