Проект фонда «Милосердие» помогает сохранять от вырубки голубые ели

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Он поможет сохранить голубую ель от вырубки и сформировать у городских жителей новую новогоднюю традицию. Инициативу студентов Лебедянского педагогического колледжа поддержал благотворительный фонд «Милосердие».

Ребята стали участниками грантовой программы «Стальное дерево» и предложили, как сберечь лесную красавицу и при этом дать возможность своим землякам насладиться на Новый год ароматом голубой ели. Для этого они планируют выращивать саженцы в теплице и затем в период новогодних праздников на несколько недель бесплатно сдавать 5-6 летние растения в аренду жителям города прямо в горшочке.

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«Жюри конкурса единодушно поддержало этот проект, который помогает разрушить стереотип, что празднование Нового года не обходится без украшенной живой елки, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – Действительно, крайне нерационально ради нескольких праздничных дней уничтожать столько голубых елей. Волонтеры будут выращивать саженцы и отдавать их в «хорошие руки» на период новогодних праздников. Это поможет сохранять популяцию голубой ели на территории региона».

На грант от фонда «Милосердие» авторы проекта закупили и установили теплицу, садовые инструменты и цветочные горшки, грунт и удобрения. Это поможет им наладить полный цикл выращивания растений. Весной в теплицу высадят семена, а подросшие саженцы в горшочках начнут выдавать в детские сады, школы, центры дополнительного образования, общественные организации и обычным жителям. После новогодних праздников волонтеры вернут саженцы обратно в питомник. Окрепшие ели высадят в грунт на территории города и района.

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Авторы проекта рассчитывают привлечь к участию в эко-проекте школьников, учащихся станции юннатов, домов творчества. В детских садах и школах они планируют провести мастер-классы по изготовлению искусственных елок и рассказать ребятам, как можно встречать Новый год с зеленой красавицей в горшке.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь. В Липецкой области до конца года планируют завершить 31 проект.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».