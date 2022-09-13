В Липецкой области в 2023 году выделят 114 млн рублей на детей-сирот и бесплатное питание в школах

В Липецкой области стоимость бесплатного питания выросла до 80 рублей Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецкой области в этот вторник, 13 сентября, депутаты облсовета обсудили меры соцподдержки для школьников и детей-сирот. Стоимость бесплатного питания в начальной школе увеличится до 80 рублей в день из-за роста цен на продукты и новых требований СанПина. Деньги на питание выделят из федерального и регионального бюджетов.

Также приняли решение предоставить бесплатные путевки в загородные лагеря региона детям, чьи родители участвовали в спецоперации на Украине, ДНР и ЛНР. Студентам техникумов, колледжей и училищ повысят выплаты матпомощи с 1 тысячи до 3 тысяч рублей. В случае потери кормильца выплату увеличат до 25 тысяч рублей.

Кроме этого, детям-сиротам, которые очно получают среднее профессиональное образование, вырастут выплаты на проезд, личные нужды, посещение культурно-массовых мероприятий. Также планируют увеличить единовременное пособие выпускникам областных ссузов из числа детей-сирот.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого облсовета депутатов, законопроект предлагает ежегодную индексацию выплат. На все вышеперечисленное в 2023 году из областного бюджета выделят 114 млн рублей.