В 2022 году в домах и квартирах Липецка произошло 652 пожара

В Липецке доля сухой травы и мусора сократилась до 20% Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке с 5 по 11 сентября случилось 18 пожаров. Доля сухой травы и мусора сократилась с 50 до 20%. Из-за прошедших дождей в лесах области с 13 сентября класс пожароопасности снизили до 1 уровня. Также было много возгораний в домах и других строениях. Так, с начала года и по 11 сентября в городе случилось 652 пожара, что на 21,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщают в управлении ГО и ЧС по региону, причиной возгораний становится холодная погода, когда люди вспоминают об электронагревателях, но не убеждаются в их исправности. Чтобы не допустить возгорания дома, липчанам советуют проверять электропроводки и газовое оборудование, не курить в помещении, не оставлять огонь на плите без присмотра, не хранить спички там, где могут достать дети.

Горожанам напоминают, что до 30 сентября в регионе и городе действует особый противопожарный режим. Жителей призывают не нарушать правила пожарной безопасности. Если вы увидели пожар, срочно позвоните по телефонам «01», «101» и «112».