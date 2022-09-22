Детский экозабег, канцтовары за макулатуру, поддержка бездомных животных: в Парке металлургов прошел Марафон добрых дел

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В Парк металлургов пришли десятки семей с детьми. Марафон добрых дел, организованный фондом «Милосердие» совместно с волонтерами НЛМК проводился в Липецке во второй раз. В прошлом году его участники соревновались в сборе и сортировке пластика и макулатуры – удалось собрать свыше 100 кг отходов. Насыщенная программа ждала участников в этом году, одним из ярких событий стал детский экозабег.

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Яркий, спортивный, классный

Затяжной дождь прорядил количество заявленных участников забега, но не остудил порыва почти сотни собравшихся юных бегунов (самому маленькому не было и 2-х лет). Ребятам предстояло посоревноваться на дистанциях 250 м, 650 м и 1 км. Каждый из участников получил порядковый номер, стартовый пакет со вкусняшками и яркий дождевик на память.

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- Для добрых дел нет плохой погоды, спасибо за стойкость. За каждого бегущего будет высажено дерево, улицы нашего города пополнятся новыми зелеными насаждениями, - отметила в приветственной речи к участникам забега и болельщикам директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай и пожелала всем хорошего настроения.

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А подбодрить участников забега и гостей помогли выступления танцевальных групп и ритмичная музыка.

Экозабег начался с «щадящей» дистанции в 250 м - для самых маленьких. Детвора взяла такой резвый старт, что один из участников потерял резиновые сапожки. Но до финиша все благополучно (кто и с помощью родителей) добрались.

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Малыш Миша (ему нет и 2-х лет) с гордостью демонстрирует свою первую в жизни медаль, такую же награду за участие получил и его 4-х летний братик.

- Поначалу наш мальчуган хотел спать, но собрался с силами и с помощью ног и рук все же добрался до финиша, - с улыбкой комментирует забег малыша его отец Игорь Ваганов, работник НЛМК. – Были сомнения из-за погоды, но пришли – и не пожалели, настроения и эмоций добавилось.

Дистанцию в 650 м с большим отрывом выиграла 11-летняя Вера Рыжкова. Как призналась запыхавшаяся победительница, которая и не надеялась стать первой, «я просто бежала». Расстояние в 1 км быстрее всех, уверенно преодолел семиклассник Захар Кузнецов, которому уже приходилось участвовать в забегах. Как отметил первый финишер, «бежалось легко, я доволен».

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Все юные участники экозабега, которых собрали на сцене, получили свою минуту славы - медали, бурные аплодисменты, фото-видеосъемку на память.

Не остались без наград и волонтеры, которые также получили призы и благодарные аплодисменты всех собравшихся.

- Не могу оставаться в стороне, для меня понятие активная гражданская позиция – это не просто слова. Мы участвуем в экомероприятиях, убираем территории парков и вокруг рек, помогаем пожилым. Мне нравится нести добро людям, и сам от этого получаешь отдачу, ведь добро возвращается, - откровенно поделилась волонтер НЛМК Ирина Юрлова.

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«Травянчик» Кеша, микро-вулкан и спасенный Бостон

Для участников экозабега и зрителей в Парке металлургов были развернуты интерактивные площадки. И детвора, и взрослые не только могли пополнить там свои познания в экологии, но и поучаствовать в благотворительных акциях.

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Все желающие могли обменять макулатуру на канцелярский набор «Школьный круговорот», сделанный из экоматериалов. Участники мастер-класса (как дети, так и взрослые) по изготовлению «травянчиков» могли одновременно почувствовать себя «творцами» и заиметь нового «друга».

- Это экологически чистая игрушка, которую можно сделать самому из опилок и семян газонной травы, - поясняет руководитель мастер-класса Ксения. – Ее можно раскрасить и украсить, дать имя. Здесь воображение плюс уход, ведь трава прорастает и теперь это не просто игрушка, но и новый друг.

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На «Территории спасения» все желающие могли познакомиться с питомцами приюта домашних животных и узнать, как им можно оказать посильную помощь. Приют специализируется на спасении и восстановлении кризисных бездомных животных.

- Наши волонтеры год выхаживали пса Бостона, у которого отказали задние лапы. У нас сейчас 200 собак и 30 кошек. За 6 лет работы спасли и пристроили в добрые руки свыше 1500 животных. Наше движение объединяет свыше 20 тысяч неравнодушных людей со всей области, у нас есть свой сайт, мы существуем за счет пожертвований, - делится куратор проекта Кристина Барсукова.

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Немало желающих привлекло детское научное шоу, позволившее расширить свои знания в сфере экологии. «Ученые» в потешных галстуках предлагали детям понаблюдать, а заодно поучаствовать в различных опытах-экспериментах. Детвора с восторгом наблюдала и за горящим микро-вулканом, оставляющим пепел, и как прозрачные жидкости, соединяясь, вдруг меняют цвет (раствор крахмала и йода). Одновременно «покрутили центрифугу», убедившись, что она не позволяет воде выливаться, и завороженно наблюдали, как мыльная вода, приправленная жидким азотом, превращается в «кашу».

- Сама с удовольствием понаблюдала за всеми интерактивными играми, где-то и поучаствовала, а внук так просто счастлив, еще и медаль получил за забег. Очень довольны, что пришли - поделилась Галина Ивановна, пришедшая на фестиваль с 7-летним Денисом.

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Выполнение всех добрых дел можно отследить на сайте виртуального города НЛМК. Здесь на интерактивную карту нанесут скверы и районы, где волонтеры высадили растения по итогам экозабега, а также разместят информацию о помощи приюту бездомных животных.

Семейный фестиваль Марафон добрых, который в Липецке организовала Группа НЛМК и фонд «Милосердие», подхватили уже в 7 городах России – от Москвы до Заринска Алтайского края. Участники марафона проводят экозабеги, оказывают поддержку приютам бездомных животных, занимаются сбором макулатуры, делают десятки других добрых дел.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы НЛМК.