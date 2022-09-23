Эко-активности фонда «Милосердие» объединили пять регионов России

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Целую серию экологических активностей объединила инициатива благотворительного фонда «Милосердие» - ежегодный Марафон добрых дел. В Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областях и Алтайском крае в течение месяца волонтеры проводили массовые общественно полезные мероприятия, в которых приняли участие более 500 человек.

«Благодаря активности наших волонтеров у каждого из них появилась возможность внести посильный вклад в заботу об окружающей среде и формирование экологической ответственности у своих земляков. Приятно, что жители регионов проявили отзывчивость и присоединились к нашему Марафону. Это наглядно показывает, что экологическое мышление постепенно входит в сознание все большего числа людей», - прокомментировала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В Старом Осколе Белгородской области волонтеры фонда посадили липы, рябины и декоративные кустарники. Так в микрорайоне Парковый появилось еще 30 новых деревьев. По окончании работы для юных волонтеров организовали интересный квест.

Участники Марафона также навели порядок в прибрежной зоне реки Оскол. А в рамках прошедшего позже эко-фестиваля #На_чистоте студенты местных вузов и ссузов расширили территорию уборки и собрали еще более двух тонн мусора. После завершения полезного дела участники фестиваля смогли померится силами в спортивных состязаниях на песке. Мероприятие закончилось вручением кубков, дипломов и памятных сувениров.

В Заринске Алтайского края на территории городского пляжа волонтеры фонда участвовали в плоггинг-забеге по сбору бытового мусора на время. Общими усилиями они собрали около 200 кг отходов, которые затем вывезли для сортировки и безопасной утилизации. Участникам эко-забега вручили корпоративные призы, а для детей подготовили развлекательную программу с конкурсами на тему защиты природы. Одновременно с этим В Заринске проводилась благотворительная акция помощи местному приюту для животных, которая помогла собрать пожертвования и корм для четвероногих друзей.

В Обнинске Калужской области волонтеры приводили в порядок территорию городского парка. Там посадили саженцы туи и собрали залежи скопившегося в овраге бытового мусора. Участники Марафона устроили не просто уборку, а настоящие соревнования по сбору мусора. Попутно формировали новые экопривычки по обращению с бытовыми отходы и рациональному потреблению.

Экологические активности в Липецке прошли в Парке металлургов. Там организовали сбор макулатуры «Школьный круговорот». В специально оборудованной точке любой желающий мог обменять принесенную с собой макулатуру на канцелярские принадлежности. Участники другой активности - юные спортсмены детского эко-забега не просто соревновались в ловкости, но и могли сами выбрать вид дерева или кустарника, который позже высадят на липецких улицах.

Екатеринбургские волонтеры стали участниками интерактивных эко-просветительских мероприятий для молодежи и организовали посадку новых саженцев деревьев. В ближайших планах - помощь Центру реабилитации хищных птиц «Холзан» по уборке территории, а также участие в строительстве нового вольера для краснокнижных птиц.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».