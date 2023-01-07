Глава Липецкой митрополии Арсений поздравил православных с Рождеством

Фото из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений поздравил православных жителей с великим и светлым праздником Рождества Христова. В своем обращении к липчанам он напомнил об историческом событии, которое совершилось более 2 тысяч лет назад в далекой Палестине. Добавил, что православная вера - один из важнейших источников нравственных норм и морали. А отказ от тысячелетних духовных традиций, произошедший в прошлом, лишь привел к пренебрежению Отечественной историей, из-за чего снизился уровень патриотических чувств.

Арсений отметил, что предыдущий год был непростым, но каждому дано свое послушание в Родной Земле и Церкви.

- Да пребудет со всеми нами благодать Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во все дни и годы жизни, - завершил свое послание глава Липецкой митрополии.

Также с Рождеством липчан поздравил губернатор региона Игорь Артамонов.