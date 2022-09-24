В Липецке из-за ремонта перекроют улицу 8 Марта и мост через Каменный Лог

В Липецке отремонтируют мост через Каменный Лог и улицу 8 Марта Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке стартуют дорожные ремонтные работы, которые были запланированы на 2023 год. Проезжую часть приведут в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Уже 25 сентября ремонт начнут на улице 8 Марта. Подрядчикам предстоит снять старое дорожное покрытие и заменить его новым, установить знаки, нанести разметку и обновить парковки. Во время работ движение ограничат на участке улицы 8 Марта от Крайней до Горького. Это должно сократить срок ремонта и повысить безопасность. Подъезд к зданиям и жилым домам закрыт не будет.

В ночь на 26 сентября подрядчик зайдет на мост через Каменный Лог на улице Терешковой. Здесь отремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары. Также дорожной компании предстоит смонтировать ограждение, восстановить пролёты и опоры.

Как рассказали в пресс-службе администрации Липецка, мост полностью перекрывать не будут. Для транспорта оставят по одному ряду в каждом направлении.