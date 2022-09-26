В Липецке на улице Меркулова срезали старый асфальт

В Липецке стартовал дорожный ремонт на улице Меркулова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в выходные стартовал дорожный ремонт на улице Меркулова. Это еще одна проезжая часть, которую запланировали восстановить в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году.

Подрядчику предстоит обновить участок улицы Меркулова от Катукова до Белана. Здесь уже срезали старое дорожное покрытие и начали укладывать выравнивающий слой. Затем специалисты заменят решетки и колодцы ливневой канализации.

Как сообщили в организации, при благоприятной погоде работы могут завершить в первой половине октября. Движение перекрывать не будут.

Напомним, что в этот понедельник, 26 сентября, начали ремонтировать улицу 8 Марта. На участке появятся новые дорожные знаки, покрытие, люки и разметка. По данным пресс-службы мэрии, из-за работ перекрыли часть улицы от Крайней до Горького.

Также срезают старый асфальт на мосту через Каменный Лог на Терешковой. Здесь для транспорта оставили по одной полосе в каждом направлении.