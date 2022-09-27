25 экологичных автобусов за 500 млн рублей вышли на дороги Липецка 27 сентября

В Липецке появились новые автобусы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

27 сентября по дорогам Липецка поехали новые автобусы. В рамках проекта «Чистый воздух» из федерального бюджета на обновление общественного транспорта выделили 500 миллионов рублей. На эти деньги закупили 25 газомоторных автобусов ЛИАЗ 529267.

Они полностью низкопольные. Оборудованы просторной площадкой, на которой одновременно могут разместиться детская и инвалидная коляски. Также в них есть место для провоза собаки-поводыря. В новых автобусах установлены система видеонаблюдения, кондиционеры, электронные табло, датчики подсчета пассажиров и кнопки связи с водителем. Предусмотрена система видеомониторинга состояния водителя. Перевозки станут безопаснее, а риски, связанные с человеческим фактором, снизятся.

Как сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области, автобусы пустят по наиболее востребованным маршрутам. Их можно будет узнать по логотипу проекта на бортах транспорта.

В 2023 году планируется закупить еще 35 автобусов. На это из федерального бюджета выделят 800 миллионов рублей. По данным регионального управления экологии, благодаря экологичному общественному транспорту к 2024 году объем выбросов сократится на 64 тонны.