Автоволонтеры «Милосердия» помогают доставлять медиков по адресам заболевших

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Каждый день автоволонтеры благотворительного фонда «Милосердие» на личных автомобилях безвозмездно доставляют врачей поликлиник по домашним адресам заболевших. Это ускоряет медицинскую помощь и разгружает штатный персонал медучреждений в период сезонного роста инфекционных заболеваний.

Очередной этап акции начался в середине декабря. В Липецке посменно работают 12 волонтеров, которые проезжают вместе с медиками в среднем около 100 км в день. Фонд «Милосердие» компенсирует автоволонтерам транспортные расходы и обеспечивает мобильные бригады дополнительным питанием.

«Наши автоволонтеры уже научились работать в условиях больших нагрузок, многие из них ранее помогали медикам справляться с пандемией, — отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. - Они хорошо знают районы вызовов и с полуслова понимают медработников, что просто незаменимо в экстренных ситуациях. Такая поддержка повышает мобильность медицинских бригад и помогает оперативному лечению сотен заболевших».

В прошлом году акция фонда помогла снизить транспортную нагрузку на поликлиники Липецка и Старого Оскола. С ноября по март в ней участвовало более 50 волонтеров. Эффективная работа волонтеров в условиях распространения коронавирусной инфекции была отмечена наградами. Активным участникам акции в Старом Осколе вручили благодарности главы администрации городского округа и руководства окружной больницы Святителя Луки Крымского.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».