Новогодний шахматный турнир и Рождественская лыжная гонка: как липчане провели зимние каникулы 2023

Активные мероприятия в рамках Декады спорта и здоровья Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

В дни новогодних каникул 2023 в Липецкой области состоялась традиционная Декада спорта и здоровья. С 1 по 8 января жители региона провели весьма активно. В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" во всех районах прошли соревнования и дружеские турниры для всей семьи, а также эстафеты и массовые катания.

Активные мероприятия в рамках Декады спорта и здоровья Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

Так, во Дворце культуры села Бигильдино Данковского района состоялся Новогодний шахматный турнир. После основной программы для ребят организовали конкурсы. В Грязях прошел турнир по вольной борьбе и семинар с серебряным призером чемпионата Мира, двукратным чемпионом России по всестилевому каратэ, мастером спорта Евгением Буцилиным.

Жители Липецкой области активно провели новогодние каникулы Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

В Добринке стреляли из пневматической винтовки. В Данкове стартовала эстафета "Добрые молодцы - красны девицы!", а становлянцы в -22 градуса вышли на лыжню. В Рождественской гонке участвовали около 90 лыжников из области, а также гости из Москвы, Тульской и Воронежской областей. Жителей Задонска приглашали покататься на коньках в спорткомплекс "Айсберг". А турнир по шахматам "Тюшевская Ладья" объединил участников из Задонского, Данковского, Лебедянского, Усманского, Липецкого, Чаплыгинского и Долгоруковского районов.

В бассейнах сел Красное и Волово устроили "Рождественский заплыв", в котором участвовали более 40 юных спортсменов. В Становом состоялся "Забег обещаний". Местные жители пробежали 2023 метра, а в конце написали на своих спортивных номерах, что хотят воплотить в наступившем году. В Волово прошло первенство по зимнему волейболу и женский турнир по футболу на снегу.