Губернатор Липецкой области рассказал Путину о возрождении тракторного завода

Владимир Путин провел встречу с губернатором Липецкой области Фото: "КП" Архив

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции выслушал доклад губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области, социальных программах, строительстве и поддержке мобилизованных и их семей.

Так, губернатор сообщил о социальных кураторах, которые работают с близкими бойцов. И что главы районов на связи с семьями защитников и решают их проблемы. Мобилизованным доставляют гуманитарные грузы.

Ситуация с экономикой стабильна. Из 276 иностранных компаний ушли только 3, при этом рабочие места сохранили. Упомянул Артамонов и про возрождение Липецкого тракторного завода. Белорусский "Амкодор" и российский "Трансмашхолдинг" готовы зайти на площадку. Планируется создать мультифункциональный научно-технологический комплекс.

В 2022 году зарплату бюджетникам индексировали дважды. Соцконтракты заключили более 6 тыс. жителей области. По словам губернатора, снизилась смертность, строятся новые медучреждения. Готовы оперблок областного онкодиспансера, детская поликлиника в Липецке, женская консультация и детская поликлиника в Чаплыгине.

Также Игорь Артамонов рассказал про лагерь Прометей. Напомним, там начали реконструировать жилые и образовательные корпуса, столовые, сети. На территории возведут ледовый каток, современный ФОК, откроют научно-технический центр. Первые 300 детей уже отдохнули в лагере на зимних каникулах.