Фонд «Милосердие» помогает сохранять популяцию голубых елей

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В Лебедяни Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» продолжается волонтерский проект по сохранению от вырубки популяции голубой ели. «Зеленая» инициатива студентов Лебедянского педагогического колледжа попутно формирует у горожан новую предпраздничную традицию.

В прошлом году ребята стали участниками грантовой программы «Стальное дерево». Они получили грант для реализации идеи, которая помогает сберечь лесную красавицу и дает возможность наслаждаться на Новый год ароматом голубой ели. Для этого авторы проекта предложили выращивать саженцы в теплице, а в период новогодних праздников прямо в горшочке на несколько недель бесплатно передавать их в аренду жителям города.

Поддержка фонда «Милосердие» помогла закупить и установить теплицу, садовые инструменты и цветочные горшки, грунт и удобрения. Теперь это дало возможность наладить полный цикл выращивания растений.

Первая партия молодых елочек в конце декабря была отправлена в Лебедянский центр помощи детям, оказавшимся без попечения родителей, а также школу в селе Троекурово и жителям города. После новогодних праздников волонтеры вернут саженцы обратно в питомник. Окрепшие ели высадят в грунт на территории города и района.

«Этот проект лебедянских студентов помогает разрушить стереотип, что празднование Нового года невозможно без большой украшенной живой елки, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, – Теперь ради нескольких праздничных дней не придется вырубать для продажи столько голубых елей. Волонтеры будут выращивать саженцы и отдавать молодые растения на период новогодних праздников в «хорошие руки». Это поможет сохранять популяцию голубой ели и научит людей личным участием беречь красоту живой природы».

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В прошлом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».