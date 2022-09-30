Липецкого фитнес-тренера приговорили к 13 годам колонии, исключив заказное убийство

В Липецке фитнес-тренера приговорили к 13 годам колонии за убийство и незаконное хранение оружия Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 30 сентября, в Липецком областном суде огласили приговор 45-летнему бывшему фитнес-тренеру. Изначально его обвиняли в заказном убийстве, а также в незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, что тянуло на пожизненное. Однако, суд решил, что заказной характер убийства не доказан. В итоге его признали виновным по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство" и ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконные хранение, ношение, перевозка оружия, незаконная перевозка боеприпасов".

Липецкий областной суд огласил приговор Фото: Юлия КЛЮЕВА

Суд установил, что 28 ноября 2020 года в подъезде многоэтажки по улице Яна Фабрициуса липчанин застрелил из ружья 49-летнего Валерия Шевцова. Затем он не менее 8 раз ударил его твердым тупым предметом по голове. Мужчина скончался в больнице 1 декабря. Кстати, ранее Шевцов состоял в известном ОПГ, а подсудимый признал, что знал его, но лично знаком не был. Фитнес-инструктор тогда был телохранителем владельца городских клубов Симона Азизяна, которого похитили, а потом нашли погибшим. По этому делу проходил, в том числе, Шевцов.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что до трагедии у дома убитого частенько появлялся неизвестный в темной одежде, капюшоне. Лица видно не было. Его также заметили местные жители. В объектив камер попал автомобиль подсудимого. "Ниссан" заметили недалеко от указанного дома.

Липчанина задержали только в следующем году на трассе Орел-Тамбов у села Кулешовка. В его машине нашли 100 патронов, оборот которых запрещен в РФ. А в доме подсудимого в селе Липецкого района обнаружили самодельно укороченное охотничье ружье.

Суд приговорил бывшего фитнес-инструктора к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Сыну погибшего он должен будет выплатить 3 млн рублей в качестве морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Липчанин вину так и не признал.

- Мне нечего сказать, это чушь, это беспредел, - прокомментировал мужчина. После окончания судебного заседания ни он сам, ни его родственники и друзья не смогли сдержать эмоций.