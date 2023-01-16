Медики говорят «спасибо»!

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«Очередной раз говорим «спасибо» нашим друзьям – фонду «Милосердие»! Всегда приходите на помощь, особенно в тяжелое время подъема заболеваемости! Благодаря автоволонтерам, мы смогли организовать дополнительные бригады и вовремя обслужить поступающие вызовы! Спасибо вам, друзья! Искренне ваши Липецкая городская поликлиника #2».

Каждый день добровольцы на личных автомобилях безвозмездно доставляют врачей поликлиник по домашним адресам заболевших. Это ускоряет медицинскую помощь и разгружает штатный персонал медучреждений в период сезонного роста инфекционных заболеваний. За месяц работы они сделали уже около 1700 рейсов.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».