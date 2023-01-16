На НЛМК повышено качество очистки технической воды

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Реконструкция позволит более эффективно очищать воду, которая используется для охлаждения оборудования и горячей стальной полосы, а также повторно использовать остатки нефтепродуктов как сырье в коксохимическом производстве.

В рамках реконструкции резервуар, где накапливаются излишки технической воды, укреплен по периметру бетонным ограждением длинной более 300 метров и оборудован специальными плавучими заграждениями для сбора масляных остатков с водной поверхности. Собранные нефтепродукты направляются на повторное использование в качестве сырья в коксохимическое производство, а очищенная вода возвращается обратно в технологический процесс. Оседающий осадок продается потребителям в цементной промышленности.

Инвестиции в проект составили 100 млн руб.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.