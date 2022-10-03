В Липецке откроется выставка в честь 75-летия трамвая

Липчан приглашают на на выставку, посвященную 75-летию трамвая Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

7 октября в Липецке отроется фотовыставка «75 лет липецкому трамваю. В объективе истории». Она пройдет в историко-культурном музее.

В 1947 году 7 ноября по городу проехал первый трамвай с регулярным движением. Железные пути соединяли заводы левого берега Липецка. Они были особенно важны для областного центра, так как автобусы не справлялись с перевозкой работников предприятий. Новый вид транспорта был настолько нужен жителям, что они добровольно помогали возводить трамвайные пути. Свой вклад внесли 27000 липчан. С того времени трамвайное движение в городе активно развивалось. Уже в 1980-1990 годах рельсы проходили через весь город.

Над выставкой работали городской историко-культурный музей вместе с сообществом Липецкий трамвай. Она состоит из 2 частей. Первая – фотографии электротранспорта с 1950 – 2000 года. Их дополнят экспонаты: заводские таблички трамвайных вагонов, книги по их устройству, эксплуатации и обслуживанию, элементы формы водителей.

Вторая часть расположилась в макете старинного липецкого трамвая в постоянной экспозиции музея «Привет из Липецка 20 века». Там обновят фотографии. На них изображены очень важные моменты: запуск трамвая к 6 доменной печи, разгрузка и мойка новых вагонов.

Гостям выставки предложат погрузиться в атмосферу поездки на трамвае. Они смогут почувствовать, как под ногами шатаются половицы, услышать шум вагонов, подержаться за поручни. Посетителям вручат «счастливый» билет с датой открытия выставки. Его можно забрать домой или «пробить» на компостере модели 13П8.2., который находился в трамваях в конце 1980 годов.

В день открытия проход на выставку бесплатный. Дальше посещение «Привет из Липецка 20 века» платное, и входит в общий билет по всему музею. Вместе с входным билетом посетители получат подарок – набор тематических наклеек, разработанных специально для выставки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, фотовыставка продолжит работу до 25 ноября.