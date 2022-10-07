В Липецке состоится круглый стол, посвященный государственным услугам Фонда социального страхования

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Во вторник, 11 октября, в Липецке пройдет Круглый стол с участием специалистов регионального Фонда социального страхования на тему: «Государственные услуги, предоставляемые Фондом социального страхования РФ в Липецкой области».

В ходе круглого стола эксперты обсудят реализацию электронных сертификатов для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации на территории Липецкой области. Специалисты Фонда социального страхования познакомят присутствующих с изменениями в законодательстве, связанных с производственным травматизмом. А также расскажут об электронных сервисах для страхователей и получателей услуг Фонда социального страхования РФ.

В работе круглого стола примут участие заместитель управляющего Липецким региональным отделением Фонда социального страхования РФ Татьяна Коровина, руководители структурных подразделений регионального отделения Фонда, представители областного управления здравоохранения, государственной инспекции труда в Липецкой области, Федерального казённого учреждения Главного бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области. Гостями круглого стола станут также представители общественных организаций Липецкой области, крупнейших организаций-работодателей региона, журналисты.

Прямая трансляция мероприятия начнется 11 октября в 12.00. После завершения прямого эфира Круглый стол можно будет увидеть в записи.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.