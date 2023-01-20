Спасибо за участие в акции!

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Фонд «Милосердие» завершил традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия» по сбору средств на новогодние подарки для наиболее нуждающихся жителей шести регионов России. Ее проводили онлайн уже третий год подряд.

Акция стартовала в декабре прошлого года. До середины января в ней приняли участие около 350 человек. Общими усилиями неравнодушных людей из различных уголков страны собрали около 120 тысяч рублей. Больше всего средств участники акции пожертвовали на прохождение реабилитации для подопечных фонда - детей с ДЦП, а также приобретение им специализированных колясок и ходунков.

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Искренне благодарим всех участников!

Новогодняя акция завершилась, но продолжается текущий сбор средств на сайте фонда. Собранные средства идут на лечение и реабилитацию детей, поддержку основных социальных программ. В течение года можно сделать любой взнос, перечислив средства по реквизитам, которые указаны по ссылке. Ваша помощь и поддержка очень много значат!

В 2022 году сумма всех частных пожертвований в адрес фонда превысила 600 тысяч рублей. Вместе мы можем сделать мир лучше и добрее!

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Вконтакте – https://vk.com/miloserdie.lipetsk

Telegram – https://web.telegram.org/k/#@milonews

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».