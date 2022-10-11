К Новому году 2023 в Липецке откроют 78 елочных базаров

В Липецке с 15 декабря начнут продавать новогодние ели Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке планируют организовать 78 точек для продажи сосен, елок и хвойных букетов. Столько лотов выставили на торги. Посмотреть адреса размещения - здесь. Подать заявку на участие в конкурсе и узнать подробности можно в городском управлении потребительского рынка: улица Советская, 1, кабинет №4 или по телефону 23-96-44. Для этого нужно предоставить заявку, квитанцию об оплате задатке и пакет документов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, липчане смогут купить символ Нового года 2023 в областном центре с 15 декабря. С этого дня специалисты будут искать места незаконной продажи. Нарушителей привлекут к административной ответственности, а товар конфискуют.

Кстати, в ближайшее время начнут принимать заявки на размещение новогодних базаров. Там будут продавать не только живые и искусственные ели, но и новогоднюю иллюминацию, игрушки и другую тематическую продукцию. Предполагается, что торговые точки заработают 1 декабря.