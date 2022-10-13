Дорожный сезон – 2022: в Липецке обновляют улицы как центра, так и периферии

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Проезжие части, которые отремонтировали, уже приняли в эксплуатацию. Качество работ и использованных материалов подтвердили исследования и экспертные оценки членов приемочной комиссии.

В городе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновили 20 участков. Напомним, что этот проект реализуется с 2017 года. Благодаря ему удалось существенно снизить аварийность на липецких дорогах.

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Глава Липецка Евгения Уваркина:

На этот год у нас было много планов и нам удалось реализовать их. Мы ремонтировали дороги по национальному проекту, обновляли покрытие проезжих частей «большими картами», вели ямочные ремонты. Комплексно в порядок привели 48 дорог, более 30 км. Всё – по результатам обследований и с учётом мнения жителей.

Наверное, два самых долгожданных объекта для липчан – улицы Плеханова и 50 лет НЛМК. Нам повезло с подрядчиками – не подвели. На Плеханова основные работы выполнили за 2,5 месяца. Хороший срок. У жителей изначально были замечания к работе светофоров. Около месяца заняла их настройка, но сейчас видим – жалоб нет. Объекты заведены в интеллектуальную систему, которая при соблюдении скоростного режима работает по принципу зелёной волны.

Радует и то, что мы опережающими темпами начали работы следующего года, что стали ремонтировать мосты. На Октябрьском и через Каменный Лог работы уже начались. В планах – ремонт Сокольского путепровода. Задач много. Но дорогу осилит идущий и приятно осознавать, что наши специалисты делают для этого всё возможное.

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ЛИВНЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ НА УЛИЦЕ 50 ЛЕТ НЛМК ПОСТРОИЛИ С НУЛЯ

Самым долгожданным событием для липчан стало открытие улицы 50 лет НЛМК. Реконструкция в районе Манежа стартовала в мае 2021 года. За это время здесь выполнили колоссальный объем работ. С нуля обустроили систему ливневой канализации, отсутствие которой доставляло местным жителям немало хлопот во время дождей. Специалисты русурсоснабжающих организаций также заменили изношенный водопровод - под землю уложили более прочные и износостойкие пластиковые трубы. Усилили газовые коммуникации.

Дорогу заметно расширили - до 3,75 м каждую из четырех полос. На месте старого покрытия появились три новых слоя асфальтобетона. На улице установили светодиодные светильники, светофоры и дорожные знаки, нанесли разметку. А липчане уже оценили пешеходные зоны и велодорожки.

- Мы с женой и ребенком часто катаемся на велосипедах, - поделился местный житель Антон. - Раньше улица была совершенно для этого не приспособлена. Не то, что велодорожек - даже тротуаров не было и проезжая часть без разметки. Теперь для нас специальная полоса на тротуаре. По развязке со светофорами стало намного безопаснее выезжать со двора. Две полосы в обе стороны со съездами и разворотами значительно разгрузили дорогу - утренних и вечерних пробок нет. Общий вид улицы порадовал - фонари, остановки, тротуары, ограждения. Район мгновенно преобразился. Хотелось бы еще облагородить набережную, заброшенную лесополосу между рекой и дорогой, и овраг за гаражами.

Вдоль проезжей части смонтировали 8 остановочных павильонов. Кстати, на улице появится «умная остановка». Там пассажиры смогут подключиться к Wi-Fi, а на экране будут транслировать расписание и движение автобусов.

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В ЦЕНТРЕ РАСЧИСТИЛИ НЕБО ОТ ПРОВОДОВ И ОБУСТРОИЛИ ПАРКОВОЧНЫЕ КАРМАНЫ

Преобразился и центр города. Новый асфальт, бордюры, тротуарная плитка и дорожные знаки появились на улицах Зегеля, Желябова и Пролетарская, на двух отрезках Интернациональной и подъездах к Соборной площади.

Самым масштабным проектом этого года стала улица Плеханова. Ее сделали в рекордные сроки - за 2,5 месяца. Помимо стандартного перечня работ, здесь установили светофоры и новые остановочные павильоны, оборудовали парковочные карманы, обустроили велодорожки. Провода убрали под землю. Специалисты и маломобильные граждане неоднократно инспектировали улицу еще во время ремонта. Поэтому в день приемки были только незначительные нарекания.

- Я оцениваю этот сезон достаточно позитивно, - прокомментировал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. – Нам удалось ответить на запросы жителей. Конечно, было непросто. Приняли решение перекрыть улицу Плеханова, хотя на 50 лет НЛМК продолжались работы. Переживали по поводу сроков, темпов. Тем не менее, смогли минимизировать трудности и достаточно быстро и эффективно отремонтировать улицы.

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ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В ПЕРИФЕРИЙНЫХ РАЙОНАХ И ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

В порядок привели не только центр. Во многих районах города обновили дороги и тротуары. На улице Ушинского протяженностью более 2 км заменили полотно проезжей части и тротуаров, установили бордюры, дорожные знаки, обустроили «лежачие полицейские». Аналогичные работы прошли на улице Пожарского.

Комиссия, в которую вошли представители областного управления дорог и транспорта, городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, управления главного смотрителя, госавтоинспекции и подрядчиков, оценила ремонт 20 улиц, в их числе 3 Сентября, Коммунистическая, Воронежская, Алмазная, Добровская, Сливовая, Смирнова, Балмочных, Механизаторов, 15 микрорайон и другие. Как результат – все магистрали приняли. Качество работ и материалов подтвердили и лабораторные исследования.

- Особое внимание уделили безопасности, - рассказал общественник и координатор партпроекта «Безопасные дороги» Андрей Трофименков. – Но главное, мы спрашивали у липчан, удовлетворены ли они ремонтом улиц. В целом отзывы положительные. Получили единичные замечания, например, в центре инвалиды-колясочники попросили сделать поручни на спусках. Радостно, что в этом году сделали акцент на периферийные дороги, которые ждали своей очереди 10, а то и 15 лет. Это улицы на Соколе, в районах ЛТЗ, Дачный, в частном секторе. Смещение приоритетов с центра на окраины очень важно, ведь люди живут не только вдоль главных магистралей. То, что в этом году их отремонтировали – хороший знак.

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ДОРОГИ И МОСТЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2023 ГОД, УЖЕ РЕМОНТИРУЮТ

В 2023 году в Липецке в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 38 улиц. Список составили исходя из мониторинга и мнения жителей. В приоритете дороги, которые больше других нуждаются в ремонте. Кстати, часть из них уже начали ремонтировать.

Так, завершились работы на улице Меркулова и участке 8 Марта от Крайней до Горького. Там заменили асфальт, установили люки. Продолжается второй этап ремонта – от Горького до Ворошилова. Также подрядчик зашел на улицу Политехническая, проезд от Смирнова до Паровозной, где вскоре появится новое покрытие.

Специалисты добрались и до Октябрьского моста. Пространство под переправой расчистили от поросли, а также обустроили подъездную дорогу, чтобы завозить материалы. Поверхности пролетных балок и опор моста очистят пескоструйным способом. Затем конструкции забетонируют и покроют полимерной краской для защиты от влаги. В этом году отремонтируют часть моста со стороны ЛТЗ. В следующем – завершат работы и восстановят пешеходные зоны.

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На мосту через Каменный Лог по Терешковой уже срезали старый асфальт. На тротуарах устраивают гидроизоляцию. Подрядчик восстановит деформационные швы, заменит ограждение, асфальт, приведет в порядок пешеходные дорожки и опорные конструкции. На путепроводе появятся камеры видеонаблюдения. Тянуть со сроками не будут – при благоприятной погоде ремонт завершат уже в этом году.

Юлия КЛЮЕВА. Фото автора и пресс-службы администрации г. Липецка.