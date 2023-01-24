В День снятия блокады Ленинграда липчане возложат цветы к Вечному огню

Церемония пройдет на площади Героев Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложат цветы к Вечному огню. Церемония состоится 27 января в 10.00 на площади Героев. В ней примут участие руководители города и региона, общественники и неравнодушные липчане.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, часовые Поста №1 проведут урок мужества, посвященный событиям блокады Ленинграда. Горожанам раздадут более 100 ленточек Ленинградской Победы. Эти мероприятия завершат акцию, которая посвящена 80-летию прорыва блокады города в ходе операции "Искра" и 79-летию полного освобождения Ленинграда.

Всего волонтеры и соцработники раздали в Липецкой области более 3 тысяч ленточек и столько же памятных календарей. Их вручили, в том числе, ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В регионе осталось 34 блокадника, 15 из которых проживают в Липецке.

Ленточка Ленинградской Победы - небольшая полоска ткани оливкового и зеленого цветов. Оливковый цвет символизирует Победу, а зеленый - жизнь. Они также повторяют цвета колодки медали "За оборону Ленинграда" - главной награды блокадников.