День отца 2022 в Липецке: многодетных пап наградили почетным знаком и премией

В Липецке чествовали лучших отцов в преддверии всероссийского праздника Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Липецких мужчин поздравили с Днем отца. В правительстве региона чествовали липчан, которые отличились в воспитании детей, способствуют укреплению семейных традиций и ведут здоровый образ жизни. В преддверии праздника, который состоится 16 октября, 25 отцам вручили почетный знак "За верность отцовскому долгу" и премию в 50 тыс. рублей.

В Липецке чествовали лучших отцов в преддверии всероссийского праздника Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

- Вы учите дочерей и сыновей быть справедливыми, честными и самостоятельными, - обратился к виновникам торжества губернатор области Игорь Артамонов. - Поддерживаете во всех начинаниях, помогаете преодолевать трудности, прививаете доброе и даете уверенность в завтрашнем дне. Особо уважения заслуживают многодетные отцы и те, кто воспитывает детей в одиночку. Мы гордимся вами!

В Липецке чествовали лучших отцов в преддверии всероссийского праздника Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Все приглашенные - многодетные папы. Так, в семье Алексадра Малолеткина из Грязинского района 10 детей. А у липчанин Игоря Кузякова воспитывает 8 ребят, причем 5 из них - приемные. Среди лучших отцов – представители разных профессий. Это механизаторы, рабочие, водители, священнослужитель, преподаватель вуза, ветеринарный врач, учитель.

Напомним, День отца в Липецкой области отмечают с 2008 года. В прошлом году этот праздник стал всероссийским, когда президент подписал соответствующий Указ. Дата - третье воскресенье октября.