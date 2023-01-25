Жители Липецка выступили против блошиного рынка в сквере Маркова

Липчане выступили против блошиного рынка в сквере Маркова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На прошлой неделе в мэрии Липецка сообщили, что блошиный рынок с 9 микрорайона могут перенести в сквер Маркова. Там планировали обустроить торговое пространство, установив 120 прилавков. Управление потребрынка объявило конкурс на организацию непродовольственной ярмарки.

Однако не все липчане согласились с таким выбором. В редакцию "КП-Липецк" обратилась Нина Селиванова, которая проживает рядом со сквером. Женщина высказалась категорически против этой идеи. Она считает, что местным жителям необходима зона отдыха, а не аллея с прилавками. Здесь гуляют дети, пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой. К тому же, ее беспокоит, что торговцы навредят парку.

- Многие будут приезжать на машинах, их придется где-то оставлять, - рассуждает липчанка. - Товар до прилавков нужно еще донести. Скорее всего они пойдут напрямую до своих мест, через кусты. Не будут обходить газон по дорожкам. Все будет вытоптано. Мы ходили в администрацию и предложили рассмотреть другие места для блошиного рынка. Более удобные, в том числе, для самих торговцев.

Нина Селиванова даже начала собирать подписи. Ее поддержали уже более 50 человек.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе мэрии, мнение горожан услышали. Торги на организацию ярмарки приостановили. Представители городского управления потребительского рынка встретятся с местными жителями и продавцами, чтобы обсудить вопрос с блошиным рынком. Свои предложения, куда перенести стихийную торговую точку, липчане могут озвучить по телефонам: 23-91-31, 23-96-41.