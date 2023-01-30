Военная прокуратура проверяет жалобы семей мобилизованных Липецкой, Владимирской, Курской и Орловской областей

В воскресенье с военнослужащими встретились спецпредставители Липецкого и Владимирского регионов Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Родственники мобилизованных из Липецкой, Владимирской, Курской и Орловской областей записали видеообращение. Они рассказали о некоторых фактах, которые настораживают солдат. Один из них - мобилизованных вывезли в лесопосадки, где им пришлось ночевать под открытым небом. А потом, по словам родственников, им отказали в продовольствии.

- Просим провести проверку, - говорится в ролике. - Наши дети и мужья не дезертиры, не трусы и не предатели. Они достойно служили более 4 месяцев и готовы дальше выполнять приказы командования. Но в сложившейся ситуации и в отсутствии боевого опыта они не знают, как правильно поступать. Не раскрываем всех деталей, но готовы предоставить их компетентным органам.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по всем перечисленным фактам начались проверки. Еще до выхода обращения с семьями встречался первый замгубернатора Липецкой области Александр Рябченко. К мобилизованным решили отправить представителя регионального правительства. Также создали координационный штаб, в который вошли спецпредставители Липецкой и Владимирской областей, военный прокурор и руководство штаба от воинской части для выяснения всех фактов, обстоятельств и решения проблем военнослужащих.

Итоги встречи подвели на координационном штабе Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

- В воскресенье прошла встреча с мобилизованными, - добавили в пресс-службе регионального правительства. - Жалоб на отсутствие питания не было. Командование разъяснило бойцам очередность предоставления отпусков, а также порядок и особенности службы на новом месте. От правительства Липецкой области на встрече присутствовал начальник управления административных органов Игорь Гречуха. Спецпредставители записали вопросы, в решении которых просят помочь наши бойцы: помощь одиноким родителям, оформление документов, в том числе юридического характера, медицинская помощь и др.

Итоги встречи подвели на координационном штабе. Командование соединения поставило задачу перед двумя замкомандирами по воспитательной работе - исправить ситуацию. Военная прокуратура ежедневно контролирует ситуацию.