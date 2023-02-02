«Лыжня России» состоится в Липецке 11 февраля

Липчан приглашают на «Лыжню России» Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 11 февраля состоится «Лыжня России». Всероссийская массовая гонка традиционно пройдет на территории базы отдыха «Алые паруса» в Липецком районе, село Пады, улица Усманская, 1А.

В 10.00 начнется регистрация участников. В 11.30 - старт костюмированного забега. В 11.45 пройдет церемония открытия мероприятия. А в 12.00 участники гонки побегут на дистанции в 5 и 10 километров. В 13.30 наградят победителей и призеров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, костюмированный забег пройдет без возрастных ограничений. На дистанцию в 5 километров приглашают спортсменов до 18 лет. На 10 километров выйдут совершеннолетние участники. С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении, а липчанам до 17 лет - справку о допуске от врача.

Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно непосредственно перед стартом, предъявив документы на стойке регистрации, либо заранее через интернет. Онлайн-регистрация уже началась: индивидуальное участие, костюмированный забег, а также есть отдельная форма для участников от организаций с коллективным допуском от врача.

От остановки «Ашан» до базы отдыха и обратно пустят автобусы. Первый трансфер в сторону места проведения гонки отправится в 9.00. Последний от базы до остановки - в 14.00. Автобусы будут стартовать с интервалом в 30 минут.

Арендовать лыжи можно будет на базе. Взрослые - 300 рублей, а детские - 200 рублей. Инвентарь нужно забронировать, позвонив с 6 по 9 февраля по номеру 8 (4742) 34-56-73. Звонки принимают с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.