Инвестор вложит 500 миллионов рублей в арендованный на 30 лет Липецкий аэропорт

В Липецке инвестор реконструирует аэропорт Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкий аэропорт реконструируют. В ремонт вложат около 500 млн рублей. Эти деньги выделит инвестор – дочернее предприятие группы компаний «Аэрофьюэлз». Ему же аэропорт сдадут в аренду на 30 лет.

- За счёт средств инвестора регион исключит ежегодную бюджетную нагрузку на областной бюджет, а аэропорт изменится до неузнаваемости, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

В рамках реконструкции поменяют фасад, обновят топливозаправочный комплекс, чтобы он соответствовал международным стандартам. Рабочие места сохранят. В перспективе – создадут новые.

Затем инвестор планируют увеличить пассажиропоток - до 300 тысяч человек в год, если не будет форс-мажорных обстоятельств. Для этого расширят географию полетов, увеличат количество авиарейсов и привлекут новые компании. При этом цены на билеты хотят понизить.

В развитие аэропорта также вложится Минтрас России. На федеральные деньги отремонтируют рулежную дорожку и перрон. Приведут в порядок площадку для обработки самолетов от обледенения, патрульную дорогу, ограждение и КПП. Появится перрон на 5 мест для воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения. На это в адресной программе предусмотрено почти 3 млрд рублей.