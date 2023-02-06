Фонд «Милосердие» обучил социальных проектантов

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В Липецке благотворительный фонд «Милосердие» организовал обучающую сессию по социальному проектированию для всех желающих. Очными участниками семинара стали около 50 жителей города и представителей соседних регионов, еще более 60 человек присоединились к онлайн трансляции.

Главный спикер мероприятия - Александр Максимов, член Экспертного совета всероссийского конкурса молодежных проектов, эксперт конкурса грантов мэрии Москвы. Он рассказал, как своими руками подготовить и реализовать востребованный социальный проект.

После выступления московского гостя представители фонда «Милосердие» напомнили о ходе сбора заявок для участия в грантовом конкурсе «Стальное дерево». Он продлится до 28 февраля на специальной онлайн платформе программы.

Свои общественно полезные идеи могут предложить жители Липецкой, Свердловской, Калужской, Белгородской областей и Алтайского края. Их оценят эксперты конкурсной комиссии, а победителей отбора объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественности и СМИ. В Год наставника и педагога в России пристальное внимание будет уделяться инициативам по поддержке педагогов, которые трудятся в сферах дополнительного образования, культуры и спорта.

В этом году размеры грантов программы не изменились. В зависимости от сложности и масштабности проектов они будут трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Их получатели должны завершить все работы не позднее, чем за девять месяцев.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие» направлено свыше 90 млн рублей. В прошлом году в грантовую комиссию из 13 регионов страны поступило около 500 заявок. Обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России. Завершенные проекты помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, создать условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержать инвалидов, провести культурно-исторические мероприятия.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».