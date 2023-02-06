Почтовый конверт с уникальной маркой в честь 150-летия Пришвина погасили в Липецке

В Липецке погасили почтовые конверты с уникальной маркой в честь 150-летия со дня рождения писателя Михаила Пришвина Фото: Василиса РОЖКОВА

В субботу 4 февраля в Липецке погасили почтовые конверты с уникальной маркой в честь 150-летия со дня рождения писателя Михаила Пришвина. Всего к юбилею нашего земляка изготовили 500 тысяч экземпляров, 20 тысяч прислали в регион. В Липецк поступила тысяча образцов.

В Липецке погасили почтовые конверты с уникальной маркой в честь 150-летия со дня рождения писателя Михаила Пришвина Фото: Василиса РОЖКОВА

Специальное гашение провели в центральной городской библиотеке имени писателя. Для этого представители Почты России использовали художественный штемпель с изображением Михаила Пришвина, который распечатали только в день мероприятия. Уже вечером после церемонии штемпель уничтожили, поэтому филателисты и музеи особенно ценят такие конверты.

ПИСАТЕЛЬ, МИФОЛОГ, ЭТНОГРАФ И ФОТОГРАФ

Михаил Пришвин родился 4 февраля 1873 года в селе Хрущево-Левшино Елецкого уезда Орловской губернии. Ныне – это Становлянский район. В юности писатель уехал учиться в Германию в Лейпцигский университет, в 1902 году получил диплом инженера-землеустроителя. После вернулся на родину и какое-то время работал агрономом.

На мероприятии выступила профессор-пришвиновед, доктор филологических наук, Наталья Борисова. Филолог назвала Становлянский район клондайком для культуры Липецкой области.

- Это родные места для Пришвина, Бунина, Стаховичей и других ярких представителей культуры, - пояснила она.

На мероприятии в честь 150-летия со дня рождения Михаила Пришвина в Липецке Фото: Василиса РОЖКОВА

Пришвина считают, в первую очередь, детским писателем, певцом природы. Однако на этом Пришвин не заканчивается. Он был философом, сказочником, мифологом, этнографом и даже лексикологом, отмечает Наталья Борисова. Кроме того, увлекался фотографией.

Кстати, к юбилею в библиотеке открыли фотовыставку «Объективно Пришвин» с работами самого прозаика и снимками современных липецких фотографов. Горожане смогут посещать выставку еще несколько недель.

ПЕВЕЦ ПРИРОДЫ

В рассказах Пришвина – гениальная простота, о которой можно только мечтать. Во время учебы в Германии, он очень скучал по русской природе. В рассказах прозаик описывает волшебный запах чернозема как настоящий земной рай, рассказывает Наталья Борисова.

В одном из автобиографичных произведений «Гусек» писатель воспоминает, как маленьким мальчиком вместе с охотником искал перепелов в лесу недалеко от Ельца. Мужик мечтал поймать настоящего купеческого перепела – белого.

- Как они ловили этого перепела и вот это росистое утро и природа – другого такого я не видела у нас в литературе, – делится профессор.

У Пришвина часто спрашивали, какую книгу можно прочитать, чтобы понять русский феномен. А он отвечал – возьмите повесть Пушкина «Капитанская дочка».

На мероприятии в честь 150-летия со дня рождения Михаила Пришвина в Липецке Фото: Василиса РОЖКОВА

ЗНАКОМСТВО С ПИСАТЕЛЕМ

Наталья Борисова посоветовала начать читать Пришвина с повести «Кощеева цепь», чтобы влюбиться в творчество прозаика.

- Чтобы понять и Пришвина, и историю, которая его окружала – это, конечно, «Кощеева цепь», - считает профессор. - Там много совершенно гениальных, на мой взгляд, страниц.

Михаил Пришвин много путешествовал. На малую родину публицист часто возвращался в конце 19-начале 20 века. А после войны он уже редко посещал Хрущево. Однако никогда не забывал о родном селе.

- В кабинете Пришвина висела картина с изображением дома в селе Хрущево, – отмечает Наталья Борисова.

О РЕВОЛЮЦИИ И СЛОВЕСНЫХ ГОЛОВОЛОМКАХ

Когда началась революция, крестьяне выгнали Пришвина из дома в селе. Сначала публицист жил у своего гимнастического друга, а потом уехал в деревню Следово Смоленской губернии. Там он переживал эти черные дни. В «Мирской чаше» Пришвин изложил свои мысли о революции.

- Эта повесть – моление о свете, – так характеризует «Мирскую чашу» Наталья Борисова.

В своем произведении писатель все время обращается к Библии – Новому завету. Там интересно показаны простые мужики. Они не понимают, что происходит. Но тоже пытаются найти указание, когда закончится исторический сквозняк.

Пришвин описал настоящую словесную головоломку. В повести мужики выписали слова МОЛОТ и СЕРП, а затем прочитали их справа налево. Получилось ПРЕСТОЛОМ. То был ответ на их вопрос, чем же закончится революция.

Любопытный факт о Пришвине – астроном Людмила Карачкина назвала в честь писателя астероид. Пришвиновед поделилась с «КП-Липецк» еще несколькими подробностями из жизни земляка.

Например, его повесть «Жень-Шень» переведена на все европейские языки. Как раз это произведение во время освобождения нашли в одном из немецких концлагерей. То есть, кто-то из пленников во время Второй Мировой войны читал Пришвина.

«СЛОВО ПОТЕРЯЛ, ИЩУ СЛОВО»

- Он любил слово «ендовый» и часто его употреблял, а для читателя даже подчеркивал курсивом. Александр Блок считал его удивительным лексикологом, – поясняет Борисова.

У Пришвина была такая писательская привычка – он брал большие рулоны бумаги и записывал туда диалектные или общеупотребимые слова, которые каким-то образом зацепили его. С этим связана забавная история. Однажды придя в гости, Алексей Толстой застал Пришвина ползающим по полу. На вопрос, что происходит, публицист ответил:

Свои первые рассказы Михаил Пришвин называл очерками – «За волшебным колобком», «В краю непуганых птиц». В них писатель ведет себя как диалектолог.

- До поездки на Север он консультировался с академиком Алексеем Шахматовым, -объясняет филолог. - Тот научил писателя, как правильно записывать, работать с диалектными словами поморов.

На мероприятии в честь 150-летия со дня рождения Михаила Пришвина в Липецке Фото: Василиса РОЖКОВА

НА АЛТАЙ ЗА ВОЛШЕБНЫМИ ПЕРЬЯМИ

Еще до революции Михаил Пришвин ходил на охоту с зоологом Константином Давыдовым. Он рассказал товарищу о своем желании съездить на Алтай. Прозаик объяснил, там Иван-Царевич на Сером Волке скакал и потерял в Тарбагатае волшебные перья.

- После писатель, действительно, туда отправился, - рассказывает Наталья Борисова. - Когда вернулся, показывал Давыдову найденные перышки. Вообще Пришвин был чудак.

В финале мероприятия гостям включили запись голоса писателя: «Птичик этот крохотный пел, чтобы славить зарю, но не для того он пел, чтобы песенка славила птичку. Так я тогда в этом птичике и нашел себе ответ на вопрос что такое талант? Это, по-моему, есть способность делать больше, чем нужно только себе, это способность славить зарю, но не самому славиться».