В Липецке простились с погибшим в СВО командиром Алексеем Арчаковым

Фото с официальной страницы в соцсети МБОУ СОШ №49 г. Липецка Фото: с сайта

В минувшую среду, 8 февраля, в Липецке простились с командиром взвода Алексеем Арчаковым, погибшим на СВО. Военнослужащего похоронили на кладбище Новая Косыревка. Отпевание состоялось в храме Рождества Христова. Об этом сообщили в социальной сети Института истории, права и общественных наук ЛГПУ, который Алексей окончил в 2005 году.

26 января 2023 года Алексей Арчаков умер от тяжелого ранения в сражении под Авдеевкой. Боевые товарищи вынесли командира с поля боя и отправили в Донецкий госпиталь. Медики трое суток боролись за жизнь солдата, но спасти его не удалось.

Алексей выпустился из липецкой школы №49 в 2000 году и пошел учиться в ЛГПУ на исторический факультет. Поступил на военную кафедру, а после вуза в 2005 году отправился на срочную службу. Тогда он подписал свой первый контракт в шестой отдельной танковой бригаде. Отслужив, вернулся в Липецк. После событий 2014 года ушел добровольцем на Донбасс, далее продолжил службу в качестве командира взвода мотострелкового подразделения в Крыму.

В зону СВО Алексей отправился сразу после начала операции. В одном из столкновений боец получил множественные осколочные ранения от разрыва ручной гранаты. Взрывное устройство забросили в окоп, где находился Алексей с сослуживцами. Он пытался отбросить гранату и принял основной удар на себя. Однако Алексей продолжил вести бой, пока не потерял сознание. Тогда врачам удалось спасти военнослужащего, и через полтора месяца он вернулся в строй. Когда контракт подошел к концу, командир остался в зоне СВО добровольцем.