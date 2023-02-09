Липчан зовут в музеи Липецка на Масленицу Фото: Василиса РОЖКОВА

26 февраля, на Масленицу, в музеях Липецка пройдут праздничные программы с мастер-классами, выставками и концертами.

УКРАСИТЬ ЧУЧЕЛО И ПОПРОБОВАТЬ БЛИНЫ

Липецкий историко-культурный музей на улице Космонавтов дом 2 ждет горожан на «Музейную масленицу» с 11:00 до 16:00. В 11 утра гостям предложат поучаствовать в конкурсах, украсить и разорить чучело Маслены, попробовать блины с чаем из самовара.

В 12:30 заработают четыре площадки с мастер-классами. Липчане смогут вылепить из глины игрушки, расписать масленичные глиняные горшки, попробовать технику росписи «Липецкие узоры» на деревянных ложках, досках и матрешках или изготовить традиционную куклу «Бойцовский куклак». Программа с одним из понравившихся мастер-классов стоит 400 рублей, остальные оплачиваются отдельно.

В 14:00 откроют выставку «Играй, душа» с народными инструментами из фондов музея и личных коллекций. А в конце мероприятия посетители насладятся концертом с балалайками, жалейки и елецкой рояльной гармони. Выступит музыкант и этнограф Владимир Юрьев и Духовой оркестр Липецкого Дома музыки. Вход бесплатный, сообщает пресс-служба мэрии.

СТАРИННЫЕ ИГРЫ, СУВЕНИРЫ И АВТОРСКИЕ ПЕСНИ

Также 26 февраля Широкая Масленица пройдет в Городской управе на улице Октябрьская, 57. С 11:00 до 12:30 военный исторический клуб «Вольница» проведет для жителей Липецка старинные игры.

В 12:00 заработают «музейные мастерские». Всех желающих приглашают смастерить хотьковские мячики, народные куклы, гербарии на стекле, вырезать браслеты из кожи и сделать акварельные рисунки. Мастер-классы – платные.

С 12:00 до 15:00 на масленичных рядах липчане смогут приобрести сувениры и угощения. Концертную часть гуляний запустят в 11:15. Жестовая песня – с 11.15 до 11:45. С 12:00 до 13:00 выступят воспитанники Детской музыкальной школы №8 с «Литературно-музыкальной гостиной в старинном доме».

С 13:30 до 14:30 устоят крио-шоу «Нестрашный мороз» – программа платная. В конце праздника с авторскими песнями выступит клуб «Компания». А в музейном дворике поставят жаровой самовар, из которого гостям будут наливать травяной чай.

Также во время масленичной недели 20-22 февраля для детей и родителей в историко-культурном музее будет работать программа со сказками, народными играми, конкурсами и чаепитием. «Масленица в музее» стоит 350 рублей. Для групп из 15 человек старше 7 лет. Чтобы записаться, звоните по телефону: 37-13-55.