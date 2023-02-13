Расписание работы поликлиник и травмпунктов Липецка в праздники 23 Февраля и 8 Марта

Как будут работать поликлиники и травмпункты Липецка в праздники 23 Февраля и 8 Марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

В праздники в честь 23 Февраля и 8 Марта в Липецке изменится работа поликлиник. Детские и взрослые медучреждения закроются 23, 26 февраля и 8 марта. 24 и 25 февраля поликлиники для взрослых и детей заработают по субботнему расписанию. На вызовы по оказанию медпомощи во взрослой будут отвечать до 14:00, в детской – до 13:00, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Липецкой области.

Стоматологические отделения:

– 23,26 февраля и 8 марта – нерабочие дни;

– 24 и 25 февраля работают с 8:00 до 14:00;

Травмпункты для взрослых, работающие в круглосуточном режиме:

– ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» на улице Космонавтов дом 39;

– ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» на улице Ушинского дом 10;

– ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» на улице Коммунистическая дом 24.

Круглосуточные детские травмпункты:

– ГУЗ «Областная детская больница» на улице Московская дом 6а;

– ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» и ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» для подростков от 15 до 17 лет

Экстренную госпитализацию будут проводить по графику стационарных дежурств. За офтальмологической помощью пациенты смогут обратиться в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» на улице Ленина дом 35. сСрочную стоматологическую помощь будут оказывать в ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» на улице Циолковского дом 22.