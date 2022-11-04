Звезды кино прошлись по красной дорожке на открытии фестиваля в Липецке

Открытие 12 кинофестиваля "Липецкий выбор" Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

В четверг 3 ноября в Липецке состоялось открытие кинофестиваля Липецкий выбор", который продлится 5 дней. Двенадцатое по счету мероприятие вновь стартовало в регионе после перерыва из-за пандемии. В этом году в конкурсе принимают участие 8 документальных фильмов и столько же художественных, выпущенных в 2021-2022 годах. До 8 ноября жителям региона покажут кино, устроят творческие вечера и мастер-классы от именитых артистов, режиссеров и продюсеров. Они побывают не только в Липецке, но и в других районах области.

Открытие 12 кинофестиваля "Липецкий выбор" Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

Открытие 12 кинофестиваля "Липецкий выбор" Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

На мероприятие в Областной центр культуры приехали популярные российские звезды и прошлись по красной дорожке: актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Шпица, народный артист России Валерий Баринов, киноактриса и эстрадная певица Екатерина Семёнова и многие другие. Публика очень тепло встретила гостей. Кстати, в фестивале участвует режиссер из Липецка – Эдуард Ковзан. Всего фестиваль посетят около 70 кинодеятелей.

Открытие 12 кинофестиваля "Липецкий выбор" Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

На церемонии открытия многие артисты пели. Между их выступлениями гостей развлекали липецкие танцоры. Также на сцену вынесли награды, которые жюри отдадут фильмам в конце конкурса.

- Я бесконечно благодарен всем, кто причастен к открытию 12 фестиваля кино и первого театрального фестиваля, - обратился к собравшимся президент фестиваля Сергей Новожилов - Очень надеюсь, что для зрителей это мероприятие станет не просто развлекательной программой, а нечто большим.

Открытие 12 кинофестиваля "Липецкий выбор" Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области