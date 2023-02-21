Мужчины в Липецкой области зарабатывают на 40% больше, чем женщины

Липецкстат составил портрет среднестатистического липчанина Фото: "КП" Архив

В Липецкой области, в среднем, зарплаты мужчин на 40% больше, чем женщин. Об этом сообщил Липецкстат. К празднику 23 Февраля специалисты поделились статистическими данными о представителях сильной половины региона.

В области трудятся 572,7 тысячи мужчин – это 52%. Самые популярные профессии – в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте. Каждый четвертый – выпускник вуза, каждый третий – ссуза.

КАКОЙ ОН – СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ЛИПЧАНИН

Среднестатистический липчанин – это 40-летний мужчина со средним профессиональным образованием, не курящий и придерживающийся ЗОЖ. Он женат и воспитывает двоих детей. Работает в найме и получает более 50 тысяч рублей в месяц.

По статистике на 1000 мужчин приходится 1182 женщины. И это несмотря на то, что на 100 новорожденных девочек – 107 мальчиков. Проявляющуюся диспропорцию объясняют высокой смертностью трудоспособных липчан. В 2022 году в регионе умерло в четыре раза больше мужчин, чем женщин.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, СЕМЬЯ И ДЕТИ

13% липецких мужчин строго следуют правилам здорового образа жизни, 39% – стараются придерживаться. 61% жителей не курят, а спортом занимаются 25%. Не только женщины привыкли следить за питанием – 23% мужчин едят не менее 400 грамм овощей в день.

В основном, первый раз мужчины женятся в 25-29 лет. Липчанки же, напротив, выходят замуж пораньше – в 20-24 года. Около 7% представителей сильного пола впервые зарегистрировали брак в 40 лет и старше. В 2022 году женихом стал 85 пенсионер.

В среднем, один взрослый липчанин воспитывает двоих несовершеннолетних детей. В прошлом году отцами стали восемь мужчин в возрасте более 60 лет. Малыши появились у семерых парней до 18 лет.