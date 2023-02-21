Какие мероприятия пройдут в Липецке 23 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

К 23 Февраля для жителей Липецка подготовили праздничные программы – патриотические концерты, спектакли и квизы. 22 февраля на Матырском на улице Моршанской, 22А с 10:00 заработают площадки с мастер-классами. Участникам предложат разобрать и собрать автомат, попробовать себя в боевом искусстве и освоить основы самозащиты. Здесь же организуют спортивные соревнования и интеллектуальный конкурс.

ДК «Студеновский» на Шкатова, 25 приглашает липчан на час мужества «Аты-баты, шли солдаты». Начало – в 11:00. В 14:00 ДК «Матыра» на Писарева, 16 развлечет гостей программой «Во славу ратных дел». Дома культуры «Рудничный» на Ударников, 13 и Одоевского, 10 подарят горожанам музыкальные номера. Концерты начнутся в 18:00. Вход бесплатный, сообщает пресс-служба мэрии.

Также в 14:00 школьников и студентов ждут на квиз в Городском молодежном центре на Гагарина, 35. В 17:00 Липецкий драмтеатр представит «Эпоху Водолея». Спектакль поставили по пьесе местного автора Александра Пономарева. Сюжет разворачивается вокруг лейтенанта Володи Костромина, который женился на чеченке Лейле.

23 февраля с 11:00 в липецкой школе №14 в районе Опытной станции начнется программа «Солдаты России». Липчан ждут выставка оружия, спасательной техники и представления. Для гостей развернут полевую кухню.

24 февраля в 16:00 артисты Дома музыки выступят с концертом «Отчизны славные сыны». На сцену выйдут духовой оркестр, камерный хор, Наталья Волкова, Константин Игнатов и Евгений Поляков. Билеты можно купить по Пушкинской карте.

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