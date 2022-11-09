На Советской в Липецке хотят сделать платные парковки, расширить тротуары и убрать провода

В Липецке обсудили преображение улицы Советская Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Во вторник 8 ноября, в администрации Липецка обсудили благоустройство улицы Советская. Чтобы специалисты узнали общественное мнение, организовали публичные слушания. В них участвовали жители района и представители бизнеса, расположенного вдоль улицы.

Как сообщила пресс-служба мэрии, проект представила архитектор Галина Козубенко. Преобразится отрезок улицы от дома №41 на пересечении с улицей Горького до дома №68, который граничит с улицей Крайней.

Архитектор отметила, что много внимания проектировщики уделили путям движения пешеходов, велосипедистов и автомобилей. В проекте уменьшены полосы, расширен тротуар и размещена велодорожка. Вдоль проезжей части Советской планируется высадить деревья, а также убрать электропровода под землю. Улицу хотят сделать современной: негодное плиточное покрытие заменят, остановки транспорта, фасады зданий и устройства для рекламы будут выглядеть в соответствии с дизайн-кодом Липецка.

Представители бизнеса пожелали сократить число парковок и сделать платные стоянки. Местные жители поддержали озеленение улицы. Они просили сделать обрамление из бордюров для растений, чтобы в почву не попадали реагенты с проезжей части.

Проект доработают с учетом всех замечаний. В первую очередь, пространство озеленят и приведут в порядок фасады зданий. Проезжую часть и пешеходные зоны отремонтируют по необходимости. На данный момент состояние дороги расценивается, как нормативное.

Свои предложения по изменению облика улицы Советская можно оставить до 21 ноября на электронный адрес: archoblik48@mail.ru.