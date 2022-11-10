На берегу Дона под Липецком появятся солнечные часы

В Данкове появятся солнечные часы Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Данкове Липецкой области на набережной реки Дон построят арт-объект в форме солнечных часов. Проект благоустройства левого берега выиграл в 2020 году во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит при поддержке Минстроя России.

По данным пресс-службы регионального правительства, благодаря победе удалось сделать освещение, поставить малые архитектурные формы, зону с амфитеатром, сценой и площадками для спокойного отдыха и занятий йогой на берегу Дона. Там обустроили детский городок с безопасным резиновым покрытием, горкой, качелями, балансирами, игровой сеткой-паутиной. Теперь набережная одно из любимых мест для отдыха у горожан.

На этом благоустройство не закончилось. Теперь обустраивают зону солнечных часов у моста, ближе к центру города. Рядом будет еще один арт-объект: появится зеленый лабиринт из деревьев. Завершить все работы по преображению территории планируется зимой 2023 года.