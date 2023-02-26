На Масленицу 2023 в парке Победы Липецка сожгли шестиметровое чучело Зимы

Масленица в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 26 февраля в Липецке отпраздновали Широкую Масленицу. С утра в городских парках и у ДК стартовала развлекательная программа. Мероприятия на площадках проходили по единому сценарию.

На праздник в парк Победы стянулись жители ближних и, судя по количеству человек, дальних районов. Как и в предыдущие годы, там и яблоку негде было упасть. У въезда в парк - пробки. На центральной площади и аллеях - столпотворение.

Масленица в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Гостей развлекали творческие коллективы. Артисты пели песни и танцевали на главной сцене парка. Рядом липчане катались на коньках. В полдень начались спортивные состязания. Мальчишки и девчонки перетягивали канат. Мужчины поднимали гири и вырезали бензопилой «блины» из бревна.

Масленица в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Масленица в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Больше всего зрителей собрал традиционный масленичный столб. В этом году до верхушки добрались немногие. Может столб скользил, а может мужчины переели блинов. Всех участников публика встречала громкими аплодисментами. Липчане поддерживали смельчаков, крича ободряющие слова. Кстати, одним из первых, кто залез на столб, оказался подросток.

Масленица в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Масленица в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

К 14.00 толпа сдвинулась к чучелу Зимы. В этом году в парке поставили шестиметровую масленичную красавицу. На ее создание ушло до 60 метров ткани - 40 на юбку, 12 на блузку и 7 на платок. Больше всех кульминацию праздника ждали дети. Они хором кричали «сжигай», вели обратный отсчет, спрашивали, когда все начнется.

Масленица в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сначала вокруг чучела пошел цветной дым. Далее к нему вышел Ванька с балалайкой. Из инструмента сыпались искры. В одно мгновение масленичное чучело объяло огнем. Зиму проводили буквально за 5-7 секунд.

Масленица в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Отлично повеселились и жители Сырского Рудника. У местного ДК для ребят устроили множество конкурсов. Школьники бросали валенки, наперегонки носили ведра на коромысле. Самые отчаянные дрались мешками, сидя на бревне. Пытались сбить соперника с пенька. Взрослые участвовали в силовых состязаниях.