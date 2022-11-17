Новые вершины юных аниматоров

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В этом году в cеле Долгоруково Липецкой области фонд «Милосердие» помог создать полноценную детскую анимационную студию. Проект по ее оснащению современной техникой стал победителем грантовой программы «Стальное дерево».

Вот уже несколько месяцев более 100 школьников, многие из которых - дети из социально неблагополучных и многодетных семей, обучаются настоящей магии искусства. «Умное» оборудование студии дает возможность создавать более живые и естественные мультики, а также устранять ошибки начинающих режиссеров.

Новая техника позволила ребятам сделать маленькие «шедевры», которые высоко оценили даже профессионалы. Недавно юные аниматоры из Долгоруково стали победителями сразу двух престижных всероссийских конкурсов. Их работы получили диплом лауреата детского мультипликационного фестиваля "Золотое перышко" в Карелии и награды дипломанта кинофестиваля "Шудкар" в Удмуртии.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».