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Общество17 ноября 2022 9:05

НЛМК внедрил инновационную технологию для повышения качества электротехнической стали

Инвестиции в проект составили около миллиарда рублей
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Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) внедрил на одной из машин непрерывного литья заготовок инновационную технологию, которая позволяет добиться высокой однородности внутренней структуры металла еще на этапе формирования заготовки. Это свойство необходимо для производства высококачественной стали, которая применяется в производстве энергоэффективного оборудования, например, силовых трансформаторов и высокочастотных электродвигателей.

Проект по внедрению электромагнитного перемешивания при разливке стали – часть масштабной программы Группы НЛМК по созданию новых премиальных видов металлопродукции. Инвестиции в проект составили около 1 млрд руб.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости НЛМК