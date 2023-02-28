Новым спикером Липецкого горсовета стала Евгения Фрай

В Липецком горсовете выбрали нового спикера Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 28 февраля депутаты выбрали спикера Липецкого горсовета. Новым председателем стала Евгения Фрай – первая женщина в этой должности за 100 лет существования парламента.

В Липецком горсовете выбрали нового спикера Фото: Юлия КЛЮЕВА

Выборы были безальтернативные. В бюллетенях числилась только одна фамилия. Депутаты делали свой выбор в кабинке, а затем бросали бланк в прозрачную урну. Спустя полчаса объявили итоги тайного голосования – все 33 парламентария поддержали кандидатуру Фрай.

В Липецком горсовете выбрали нового спикера Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, две Евгении, Уваркина и Фрай, смогут принести еще больше пользы городу. Мэр Липецка назвала нового спикера ответственным и компетентным человеком. Бывший председатель горсовета Александр Афанасьев отметил чуткое отношение Фрай к липчанам.

- Будем работать, опираясь друг на друга, - обратилась спикер к коллегам. – Проблемы будем решать по мере поступления. Мое видение – мы должны выслушать всех, структурировать, систематизировать информацию, определить приоритеты.

Для Евгении Фрай эта должность – большая ответственность. Еще и потому, что ее отец Валерий Синюц тоже был председателем горсовета. Но липчанка не волнуется. По ее словам, она человек дипломатичный. Старается со всеми налаживать конструктивный диалог и уважает любую точку зрения.

- Отец сначала сказал, что будет тяжело, - призналась Евгения Фрай. – Но потом добавил: «Ты справишься». К нему я всегда могу обратиться за советом. В этом плане у меня надежная опора.

Напомним, Евгения Фрай родилась в Липецке в 1973 году. В 1955 году окончила ЛГПУ, получив квалификации: учитель английского и немецкого языков по специальности английский и немецкий язык. Трудовой путь начала в 1995 году с должности менеджера по продажам в одной из московских фирм. С 1999 года возглавляла благотворительный фонд, учредитель которого является НЛМК. Является депутатом по 12 избирательному округу. Воспитывает троих детей.

К своим обязанностям в качестве спикера горсовета Евгения Фрай приступит 9 марта.