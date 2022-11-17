77 машин спецтехники вышли расчищать дороги Липецкой области в снегопад 17 ноября

На дороги Липецкой области вышли 77 машин спецтехники Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

С последствиями первого снегопада в Липецкой области борются 77 единиц спецтехники. В этот четверг 17 ноября на трассы региона вышли погрузчики, тракторы и комбинированные дорожные машины. За содержание 5,5 тыс. километров дорог отвечает ОГУП "Липецкдоравтоцентр". Напомним, что к ним не относятся федеральные трассы и улицы городов или поселков.

Пока осадки не слишком обильные, специалисты посыпают проезжие части пескосоляной смесью, чтобы не было наледи. Реагенты заготавливают и хранят на специальных площадках. Всего их 19. Запасы составляют 160 тыс. тонн.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, техника должна появляться на дорогах в течение 40 минут с начала снегопада. А на расчистку от снега или льда дается 4-5 часов с момента окончания осадков.

О состоянии дорог липчане могут сообщить в диспетчерскую областного Дорожного агентства по телефону 8 (4742) 22-04-10. Звонки принимаются круглосуточно.