Жителей Липецка приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку

Липчанам предлагают смастерить новогоднюю игрушку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке стартовал конкурс "Лучшая новогодняя игрушка для Народной елки". Горожан приглашают участие и создать авторское украшение. Это может быть елочный шар или что-то другое. Игрушку нужно сделать из прочного материала, чтобы она выдержала зимнюю погоду.

Украшения могут быть объемными или плоскими, оформленными с обеих сторон. Высотой 30-50 сантиметров. Вес - не более 400 грамм. Липчан просят продумать крепление с игрушке, чтобы подвесить ее на елку.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, конкурс проводится по 3 номинациям: "Самая стильная игрушка", "Самая оригинальная игрушка" и "Семейная игрушка". Принять участие могут все желающие без возрастных ограничений. Заявки принимаются до 16 декабря. Победителей наградят в конце декабря. Им вручат диплоты и памятные сувениры. Лучшие работы разместят на Народной елке.

О том, куда приносить новогодние украшения и другие подробности о конкурсе смотрите здесь.