Группа НЛМК развивает промышленную медицину

Фото: пресс-служба НЛМК.

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, актуализировала стратегию по развитию промышленной медицины. В числе ее основных целей развитие на предприятиях системы экстренной медицинской помощи, цифровизация медицинских осмотров и снижение уровня профессиональных заболеваний.

Система экстренной медицинский помощи

Компания проводит массовое обучение сотрудников и дополнительно оснащает площадки медицинским оборудованием, чтобы в случае обострения сердечно-сосудистых и других заболеваний работники могли получить помощь до приезда медицинской бригады. Обучение сотрудников проводится в симуляционных мобильных центрах.

На всех предприятиях Группы установили более 200 высокотехнологичных автоматических наружных дефибрилляторов (АНД). Здравпункты предприятий дополнительно укомплектовали аппаратами электрокардиографии и искусственной вентиляции легких. Медики, работающие в компании, повышают квалификацию на специализированных курсах.

Снижение уровня профессиональных заболеваний

Компания актуализировала программу по управлению производственными факторами, которые могут влиять на развитие профзаболеваний органов слуха и зрения. На всех площадках Группы установлено оборудование со средствами для промывки глаз и внедрена практика обязательного применения защитных очков. Для работников создаются индивидуальные программы профилактики и лечения по предотвращению профессиональной тугоухости, проводится обучение правильности применения индивидуально подобранных средств защиты органов слуха.

Компания продолжает оснащение промышленных здравпунктов современным диагностическим и спасательным медицинским оборудованием, расширяет образовательные программы для медицинского персонала и сотрудников.

Электронная система предсменных осмотров

На производственных площадках устанавливают терминалы электронной системы предсменных осмотров: к концу 2022 года их число увеличится до 100. Они автоматически измеряют давление, пульс, температуру тела сотрудников перед рабочей сменой, а также позволяют выявить аритмию, наличие алкогольных или наркотических веществ в организме. Система сократила среднее время прохождения медосмотров с 4-5 минут до 70 секунд.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.